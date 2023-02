Calciomercato Lazio, Petrescu: "Krasniqi? Penso che possa..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nonostante il Cluj sia uscito sconfitto dai play off di Conference contro la Lazio, Petrescu si è mostrato soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. In particolare, il tecnico ha apprezzato la performance di Krasniqi che non è passato inosservato neanche alla dirigenza biancoceleste. L’attaccante è stato uno dei temi affrontati in conferenza stampa da Sarri e immediata è stata la risposta del tecnico dei romeni che, come riporta ProSport, sul possibile addio ha affermato: “Può giocare ovunque, in qualsiasi squadra, senza problemi”. Poi sull'allenatore toscano ha aggiunto: “Per me è stato un onore conoscere Sarri, è un allenatore di successo in Italia. La differenza l’ha fatta Immobile, credo che, se non avrà infortuni, Lazio vincerà la competizione”.

