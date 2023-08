Calciomercato Lazio | Piace Bernardeschi: lui rompe il silenzio e fa chiarezza

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nelle ultime settimane, tra i nomi che hanno iniziato a ruotare attorno alla Lazio c'è stato anche quello di Federico Bernardeschi, attualmente al Toronto FC. I biancocelesti non sono stati gli unici a mostrare un certo interesse nei suoi confronti, ma anche Bologna e Napoli lo avrebbero inserito nella lista dei "preferiti". Oggi il diretto interessato, intervistato da La Gazzetta dello Sport, si è espresso sull'eventuale ritorno in Italia. L'ex Juve ha ammesso di esser contento di ricevere queste attenzioni ma ha aggiunto in modo piuttosto diplomatico che, nel caso in cui ci fosse la possibilità di rientrare in patria, la decisione verrà presa insieme al club in cui milita. Una sorta di doveroso chiarimento, in aggiunta però al piacere di avere nuovamente gli occhi delle italiane su di sé.

