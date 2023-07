Calciomercato Lazio | Politano e Torreira, parla Marino: "Il primo farebbe faville, e Lucas..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tra i tanti nomi che ruotano attorno alla Lazio in questa fase di calciomercato ci sono quelli di Lucas Torreira e Matteo Politano. In merito all’accostamento di entrambi ai biancocelesti, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Pasquale Marino, tecnico di entrambi i calciatori ai tempi del Pescara (stagione 2013-2014).

Partiamo da Torreira. Che tipo di impatto potrebbe avere nella Lazio di Sarri?

“Io lo ebbi giovanissimo. Faceva il Settore Giovanile del Pescara e non ebbi dubbi: il ragazzo doveva venire su con noi. Era molto piccolo fisicamente, ma la bassa statura è paradossalmente un suo punto di forza…”.

Per quali ragioni?

“A parte che, negli anni, è anche cresciuto fisicamente. Però, all’apparenza, può sembrare minuto e timoroso. In realtà è impeccabile in fase di interdizione e nel recupero palla. A Sarri occorre un metodista rapido come lui”.

Per quanto riguarda Politano invece?

“Politano è il classico esterno da 4-3-3, per cui scontato pensare che farebbe faville in quello di Sarri”.

A livello di caratteristiche come potrebbe migliorare la Lazio?

“A mio avviso migliorerebbe la Lazio anche a livello qualitativo. Politano non è solo corsa e generosità. È un giocatore molto forte tecnicamente, oltre che rapido sul corto. Inoltre fa gol. Inutile recensirlo: lo abbiamo visto al top sia con il Napoli, sia con la Nazionale”.

Potrebbe evolvere tatticamente in altri ruoli offensivi con Sarri?

“Io penso che Politano sia un giocatore con caratteristiche ben definite. È un esterno mancino, che rende al meglio a piede invetrito. All’occorrenza, potresti schierarlo a sinistra. Ma non credo che Sarri lo voglia per fare chissà quali stravolgimenti”.

Il suo arrivo escluderebbe quello di Berardi o Orsolini?

“Sono tutti giocatori con caratteristiche simili. Arrivassero tutti, Sarri disporrebbe di un tasso qualitativo immenso. Quando hai giocatori forti tecnicamente, non hai problemi particolari nel farli coesistere”.

Reputi la Lazio di Sarri competitiva in chiave scudetto?

“Ora come ora - secondo me - no. Ma non perché Sarri non sia bravo o l’organico non sia all’altezza. Bensì per il fatto che i biancocelesti avrebbero bisogno di maggiore quantità. Per esempio, Immobile è straordinario, ma occorre un suo sostituto. Detto questo, la Lazio è arrivata seconda in questa stagione. Non si può non pensare che non abbia come obiettivo di migliorarsi ulteriormente”.

