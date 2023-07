Calciomercato Lazio | Proposto un giovane argentino: i dettagli

Fonte: Sky Sport

La Lazio continua a muoversi sia in entrata che in uscita. Il mediano resta una delle priorità. Sono tanti i numeri che circolano in orbita biancoceleste da diverse settimane: Torreira, Paredes e Rovella su tutti. Ma c'è un nome nuovo per quel ruolo. Come riporta Gianluca Di Marzio, alla Lazio è stato proposto il classe 2000 Fausto Vera, argentino di proprietà del Corinthians. Secondo il giornalista esperto di mercato, la società ha preso in seria considerazione Vera e sta valutando il suo profilo.

Pubblicato 10.07