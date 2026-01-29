Calciomercato Lazio | Przyborek è il terzo polacco nella storia: chi prima di lui?
CALCIOMERCATO LAZIO - L'ultimo colpo di mercato della Lazio si chiama Adrian Przyborek. Trequartista polacco, classe 2007, si trasferirà per 4,5 milioni di euro (più la percentuale sulla futura rivendita del 20%) dal Pogom Stettino, squadra militante nel massimo livello di Ekstraklasa. Il suo arrivo è nella Capitale previsto nelle prossime ore e darà il via alla sua avventura in biancoceleste. La terza di un calciatore polacco nella storia della Lazio.
I POLACCHI ALLA LAZIO PRIMA DI PRZYBOREK - Prima di lui, infatti, a esser passati dal centro sportivo di Formello erano stati altri due giocatori originari della Polonia: Szymon Czyz e Patryk Dziczek. Entrambi centrocampisti.
Il primo ha indossato la maglia della Primavera, 68 volte, per poi esordire in Champions League nel 2020 contro il Club Brugge. Il secondo, invece, è stato solo di passaggio. L'avventura italiana di Dziczek, infatti, si è svolta esclusivamente con la maglia della Salernitana, nonostante fosse di proprietà della Lazio.