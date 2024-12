Calciomercato Lazio, quanta concorrenza dal Milan: due obiettivi in comune

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Nel mercato di gennaio che sta per cominciare, la Lazio sarà attiva soprattutto per quel che riguarda un centrocampista da aggiungere alla rosa di Marco Baroni per evitare alla coppia Rovella-Guendouzi di fare gli straordinari anche nella seconda parte di stagione. Stessa esigenza anche di Paulo Fonseca e del suo Milan.

I nomi nel mirino degli uomini mercato rossonero, secondo il Corriere dello Sport, sono principalmente due e sono in comune a quelli accostati alla Lazio. Profili giovani ma già pronti per scendere in campo e che possibilmente non abbiano valutazioni extra large. Il primo in questo senso è quello di Warren Bondo, ventunenne di proprietà del Monza. Il secondo è sempre Morten Frendrup del Genoa.

Per quanto riguarda Bondo, Moncada lo segue da tempo, fin da quando giocava nel Nancy e non aveva compiuto neanche 18 anni. Ora, dopo un paio di stagioni in Serie A, potrebbe essere arrivato il momento giusto per l'assalto. La valutazione del suo cartellino è di poco inferiore ai 15 milioni di euro. Cifre simili, forse qualcosa in più, servirebbero per arrivare a Frendrup. Il Genoa non sembra avere intenzione di lasciar partire una delle sue colonne, ma con la giusta offerta se ne potrebbe parlare. Il Milan per il momento aspetta e studia le due situazioni, con la consapevolezza che a breve rientrerà nelle rotazioni di centrocampo anche Ismael Bennacer.