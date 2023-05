Calciomercato Lazio, Ramirez (all. Sporting Gijon): "Il futuro di Jony dipende da..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una stagione, come spesso gli è accaduto, altalenante quella di Jony. L'ala di proprietà della Lazio si è trasferita in estate in prestito allo Sporting Gijon, squadra del suo cuore, nella speranza di rilanciarsi in un ambiente che conosce molto bene. Dal 26 marzo, però, l'asturiano è fuori dai giochi: un infortunio e la successiva ricaduta lo hanno costretto a restare ai box, per il dispiacere del tecnico Ramirez. Proprio quest'ultimo in conferenza stampa si è espresso su quello che sarà il futuro di Jony nella prossima stagione: "Il futuro di Jony? Dipende dalla sua evoluzione, non può stare con il gruppo, volevamo averlo e c'è stata una ricaduta, andiamo con i piedi di piombo. La cosa più importante è la salute di Jony , vogliamo che stia bene, se non arriva in tempo poi ci sediamo a programmare la prossima stagione". Il contratto che lega il classe 1991 con la Lazio scade a giugno 2024, la prossima stagione sarà l'ultima ed entrambe le parti sperano che le cose possano rimanere così come sono ora.