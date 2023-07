Calciomercato Lazio | Raul Moro, dalla Spagna: “I dettagli con il nuovo club"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raul Moro rientra nella lista degli esuberi che, in questa sessione di mercato, andranno piazzati. Lo spagnolo è reduce da una buona esperienza con il Real Oviedo, ma il club è stato costretto a rinunciarvi perché non in grado di sostenere la spesa economica. Sull’ala, ha messo gli occhi il Real Valladolid che, come riporta La Nueva España, è prossimo a chiudere la trattativa con la Lazio. Il quotidiano ha aggiunto anche qualche dettaglio a proposito dell’aspetto economico dell’affare, la società avrebbe offerto ai capitolini di pagare l’intero ingaggio del giocatore come parte dell’accordo di prestito.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE