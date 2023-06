Calciomercato Lazio | Raul Moro, il Real Oviedo non vuole privarsene: gli scenari

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Lo scorso gennaio si è trasferito al Real Oviedo, ma ora l'esperienza in Spagna di Raul Moro potrebbe prolungarsi. Il calciatore, legato alla Lazio da un contratto che scadrà nel giugno del 2025, potrebbe rimanere alla corte di Alvaro Cervera. Come riporta Marca, infatti, il club non vorrebbe privarsene e sarebbe dunque impegnato per raggiungere un accordo e confermarlo nella propria rosa.

