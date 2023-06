Calciomercato Lazio | Retegui è un obiettivo. Giordano: "Ha dei margini di miglioramento"

Fonte: Radiosei

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La Lazio cerca un attaccante da alternare a Immobile ed è tornato in voga il nome di Mateo Retegui. Come anticipato dalla nostra redazione l'attaccante italo-argentino potrebbe essere un'idea concreta per i biancocelesti. A Radiosei Bruno Giordano ha commentato la notizia: "Le caratteristiche di Retegui sono quelle, è un attaccante prettamente finalizzatore, ha difficoltà a legare il gioco con il centrocampo. Per capire chi è il reale obiettivo per l’attacco della Lazio dovremmo realmente sapere che caratteristiche cerca Sarri. La storia dice che lui ama un centravanti che si avvicina ad uno come Aguero e non solo un elemento da area di rigore. Per una squadra che costruisce tanto e deve riempire l’area di rigore, un attaccante alla Retegui ci sta. Ha dei margini di miglioramento, con un martellamento quotidiano il giocatore può migliorare, certo non diventerà mai una punta completa come Lewandoski".