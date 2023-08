Calciomercato Lazio | Retroscena Bonucci: ha rifiutato un club turco

TUTTOmercatoWEB.com

Il futuro di Leonardo Bonucci è ancora un rebus. Il difensore, fuori dal progetto Juventus, piace molto all'Union Berlino che però non aspetterà una risposta a lungo. Sullo sfondo c'è la Lazio che però, per affondare il colpo, deve prima chiudere il passaggio di Gila all'Hellas Verona. Anche un altra squadra si era mossa per il classe 1987. Come riportato dal portale turco Fanatik, infatti, il Besiktas, tramontato il sogno Sergio Ramos, aveva chiesto informazioni per l'ex Bari e Milan. La trattativa non è andata in porto per vari motivi. Bonucci non era convintissimo della destinazione e soprattutto aveva richieste di contratto troppo alte secondo i bianconeri di Istanbul. Restano in due in corsa per il centrale italiano: ancora Serie A o avventura in Bundesliga, lo scopriremo presto.