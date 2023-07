Calciomercato Lazio | (Ri)spunta un nome dalla Bundesliga: le novità

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La cessione di Milinkovic sposta di parecchio gli equilibri del mercato biancoceleste. Lotito investirà i 40 milioni della cessione per regalare rinforzi a Sarri. Tra gli obiettivi c'è l'esterno d'attacco da aggiungere nelle rotazioni con Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. Il preferito è sempre Domenico Berardi, ma la richiesta del Sassuolo è di circa 25 milioni bonus compresi. La Lazio spera di abbassare il più possibile le pretese neroverdi. Non mancano le alternative. Sondato Politano, ma anche qui la richiesta del Napoli è alta. Torna di moda un nome dalla Bundesliga. Come riporta Gianluca Di Marzio, tra i profili valutati c'è quello di Dodi Lukebakio, classe 1997 di proprietà dell'Hertha Berlino. Secondo il giornalista di Sky Sport, Lotito avrebbe avuto già più di un contatto con il club tedesco. La Lazio sembra la squadra più avanti per presentare un'offerta. Per l'esterno belga si erano mosse anche Genoa, Fiorentina, Bologna, Torino e Inter.