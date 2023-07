Calciomercato Lazio | Ricci, Cairo: "Mi piacerebbe tenere tutti, ma non è possibile"

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a margine di un evento organizzato da La7, soffermandosi sulle vicende di mercato dei granata e sul tecnico Juric. Nel club c'è un profilo accostato alla Lazio, quello di Samuele Ricci, per cui Lotito starebbe pensando ad un rilancio. Queste le parole del patron granata: "Non voglio dire cose in più o fare proclami, ma credo che, dopo due anni piuttosto buoni con il nostro allenatore e con una squadra che è stata arricchita di talenti, si possa fare un passo in avanti, qualcosa in più. Dove possiamo arrivare non lo so e per scaramanzia non lo dico, ma Juric è bravo e con lui va tutto bene. Io ho fiducia. Il mercato del calcio è più complicato rispetto a quello della televisione: ci sono i giocatori che arrivano, quelli che vogliono andare… A me piacerebbe tenere tutti, ma non è possibile. Nel 2019 quando decisi di non cedere nessuno, avemmo dei problemi con Nkoulou. Bisogna adattarsi al mercato e vedere cosa accadrà".