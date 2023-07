Calciomercato Lazio | Ricci, Juric: "Felice di essere al Toro, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Samuele Ricci è un obiettivo della Lazio, molto gradito a Sarri come rinforzo a centrocampo. Strapparlo al Torino non è facile, le pretese di Cairo sono alte. In attesa di conoscere il suo futuro, in conferenza stampa direttamente dal ritiro a Pinzolo, Ivan Juric ha fatto il punto sulla situazione: “Sono tutti in vendita, come in tutte le società. Noi li valutiamo in un certo modo: sono tutti felici di stare al Toro, non c’è chi fa pressione per andare via. Se arrivano offerte incredibili, si ragiona. Sia che Samuele che Perr li ho visti molto bene e motivati. In questo momento siamo inferiori rispetto all’anno scorso. Prima bisogna ricomporsi, poi se capita qualcosa devi essere pronto. Vagnati deve essere pronto, un po’ come ha fatto il Milan che ha fatto un gran mercato. Mi dispiacerebbe tanto perdere Rcci e Schuurs, non è il momento secondo me. Con Bremer c’era la sensazione che partisse al momento giusto, loro due stanno ancora crescendo. La mia idea è tenere tutti e vedere se con chi arriva avremo ambizioni superiori, altrimenti dipenderà da chi ci sarà. Mi piacerebbe che rimanessero tutti".

