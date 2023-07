Calciomercato Lazio | Ricci, pronto il rilancio al Torino: le ultime

La Lazio insiste per Samuele Ricci. E' uno dei tanti nomi nella lista dei desideri della società biancoceleste che sicuramente andrà a prendere un profilo in quel ruolo da alternare a Cataldi. L'altro nome caldo è sempre quello di Lucas Torreira. Come riportato da Calciomercato.com, Lotito starebbe pensando a un rilancio per il centrocampista del Torino dopo la prima offerta che sarebbe stata rifiutata da Cairo. I granata lo lasceranno andare solo davanti a un'offerta importante. Il ragazzo piace a Sarri e conosce bene la Serie A. Può diventare una pista interessante e da monitorare nei prossimi giorni.