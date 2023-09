Calciomercato Lazio | Romano conferma: "Proposto Greenwood e..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Mason Greenwood può essere la ciliegina sulla torta del calciomercato estivo della Lazio. Nella notte è stato proposto alla Lazio l'attaccante inglese di origine giamaicana. Il giocatore è in uscita dallo United e ora la palla passa ai biancocelesti. Anche Fabrizio Romano, giornalista ed esperto del settore, conferma con un tweet: "Alla Lazio è stata offerta la possibilità di ingaggiare Mason Greenwood dal Manchester United nelle ultime ore del mercato estivo. #DeadlineDay Al momento non è stata presa alcuna decisione".

Lazio have been offered the possibility to sign Mason Greenwood from Man United in the final hours of the summer transfer window. 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #DeadlineDay



No decision has been made as of now. pic.twitter.com/hHig0eMe4N