Calciomercato Lazio | Romano rivela: "Trattativa avanzata per Hudson-Odoi"

"La Lazio è ora in trattativa avanzata per acquistare Callum Hudson-Odoi dal Chelsea". È questa l'ultima notizia di calciomercato riferita da Fabrizio Romano su Twitter. Il noto giornalista ha proseguito: "I negoziati stanno procedendo bene. C'è anche un club di Premier League desideroso di ingaggiarlo, ma ora la Lazio è in vantaggio, considerata una buona opzione dal giocatore".

Lazio are now in advanced talks to sign Callum Hudson-Odoi from Chelsea as negotiations are progressing well 🇮🇹



There’s a Premier League club also keen on signing him but Lazio are now ahead — considered good option by the player.



More to follow. pic.twitter.com/oWpumP7L6q