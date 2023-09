Calciomercato Lazio, Romano: "Vecino - Galatasaray, ecco la verità"

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - L'operazione che avrebbe dovuto portare Matias Vecino al Galatasaray sembrerebbe essersi arenata. Un fulmine a ciel sereno che ieri sera dava praticamente per fatto il trasferimento del sudamericano a Istanbul. Poi le cose sono cambiate e in Turchia si parla di un ripensamento del club dopo la reazione dell'opinione pubblica. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, prova a fare un po' di chiarezza e spiega come dietro lo stop alla trattativa ci sia Maurizio Sarri. Romano, dopo lo stop pubblicato in precedenza, scrive: "Vecino al Galatasaray non si farà — la trattativa era quasi conclusa, visite mediche prenotate ma il tecnico della Lazio Sarri non voleva perdere Vecino. La trattativa è fallita, Gala è già al lavoro su obiettivi diversi"