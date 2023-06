Calciomercato Lazio | Romero conteso tra Italia e Spagna: piace a una big italiana

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il destino da Romero è lontano dalla Lazio. La società biancoceleste e il suo agente, Ramadani, non sono riuscito ad accordarsi sul rinnovo, per via delle commissioni ritenute eccessive da Lotito. Il classe 2004 è quindi libero di accordarsi con un nuovo club e le pretendenti non mancano. Secondo quanto riporta Matteo Moretto di Relevo, il Milan in particolar modo avrebbe puntato gli occhi sul giovane talento argentino. La società rossonera vorrebbe cogliere l'occasione per assicurarsi un giocatore con grande prospettiva, da far crescere in vista del futuro. I meneghini, però, non sarebbero gli unici interessati. Pronti a dargli battaglia, infatti, sarebbero anche alcuni club spagnoli che vorrebbero riportare Romero in Liga.