Calciomercato Lazio | Romero: "Ecco quando ho scelto il Milan"

L'argentino ha lasciato la Lazio a parametro zero e si è legato al club rossonero. Durante la conferenza di presentazione ha spiegato...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Luka Romero è uno dei calciatori che ha lasciato la Lazio durante l'estate. Dopo due anni in biancoceleste, l'argentino ha scelto di non proseguire la sua avventura all'ombra del Colosseo. Avventura finita anche in anticipo visto che l'ex numero 18 ha lasciato prima la Capitale per giocare il Mondiale Under20 con l'Argentina e finendo la corsa agli ottavi contro la Nigeria nonostante l'Albiceleste giocasse in casa e con i favori del pronostico. Lukita, tuttavia, si è messo in luce con due gol e ha attirato le attenzioni proprio del Milan. A rivelarlo è lo stesso attaccante che durante la conferenza stampa di presentazione ha spiegato: "In questi anni in Prima Squadra ho imparato tanto. Perché il Milan? Stavo in Under20 a giocare il Mondiale, è arrivata l'offerta del Milan e ho pensato subito di venire qua, in un club con tanta storia". Club rossonero, però, che sembra intenzionato a cedere il giocatore in prestito per fargli maturare esperienza altrove nonostante l'attaccante abbia ripetuto la sua volomtà di restare a Milanello.