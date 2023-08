Calciomercato Lazio | Rovella non è a Torino: dove si trova il quasi biancoceleste

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio è vicino a compiere un doppio colpo in entrata. In arrivo ci sono sia Pellegrini che Rovella dalla Juventus. La trattativa è ai dettagli e procede tutto senza intoppi. In queste ore, tra l'altro, il centrocampista non si trova a Torino, dove sta svolgendo la preparazione con la squadra di Allegri. L'ex Genoa, infatti, si trova all'U-Power Stadium di Monza per assistere alla partita dei suoi ex compagni in Coppa Italia contro la Reggiana. Al suo fianco Adriano Galliani e Carlos Augusto, vicino al trasferimento all'Inter. Oggi da spettatore, tra poco può tornare protagonista in mezzo al campo. Sarri lo attende.