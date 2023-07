Calciomercato Lazio | Rudi Garcia su Zielinski: "Vorrei tenerlo, ma..."

Il tecnico francese ha parlato in conferenza stampa da Dimaro commentando il futuro del calciatore polacco che piace anche...

CALCIOMERCATO LAZIO - Rudi Garcia ha parlato in una conferenza stampa fiume dal ritiro di Damaro. Il tecnico del Napoli, tra i tanti temi trattati, ha parlato anche del futuro di Piotr Zielinski. Il polacco è nel mirino della Lazio e ha offerte importanti dall'Arabia. Il giocatore si è preso del tempo per riflettere con i partenopei che non vorrebbero rinnovare il contratto in scadenza 2024 alle cifre attuali. Il mister francese ha detto del centrocampista: "Zielinski? E' sotto contratto, come Lozano. Sono a scadenza e quindi è logico che nel club si facciano delle valutazioni: venderli o tenerli. Io vorrei tenerli tutti. Lasciatemi anche il tempo di parlare con ognuno di loro, perché c'è quello che voglio io e anche quello che vogliono i giocatori. Magari qualcuno vuole andare via o vuole rimanere a tutti i costi, quindi conta anche quello che dicono loro. Io sicuramente voglio tenerli tutti".