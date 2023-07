Calciomercato Lazio | Samardzic, nuovi contatti con una big: le novità

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Lazar Samardzic è uno dei nomi caldi di questo calciomercato. Il centrocampista serbo, autore di un grande campionato, è finito nella lista dei desideri di tanti club italiani. Tra questi c'è la Lazio che lo avrebbe individuato come uno dei possibili sostituti di Milinkovic. C'è tanta concorrenza però per il classe 2002 dell'Udinese: Napoli e Inter su tutti. Come riporta Gianluca Di Marzio, in queste ore i nerazzurri avrebbero di nuovo chiesto informazioni al club friulano per il giocatore. Nonostante l'arrivo ufficiale di Frattesi, l'Inter vuole continuare a rinforzare il centrocampo di Inzaghi.