Calciomercato Lazio | Samarzdic pronto a lasciare l'Udinese, la destinazione...

Trattativa in dirittura d'arrivo per Lazar Samardzic. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, si è scaldato l'asse Udinese - Napoli. Il padre del calciatore è arrivato in Italia, presto sono previsti nuovi contatti tra le parti in attesa della fumata bianca. Anche la Lazio aveva fatto un sondaggio per il centrocampista, ma l'inserimento di De Laurentiis è stato decisivo. L'accordo finale con i bianconeri è vicino ai 25 milioni di euro. Il trasferimento del serbo sarà immediato, con Zielinski che invece è sempre più diretto verso l'Inter a parametro zero a partire dalla stagione 2024-2025.