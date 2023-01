Calciomercato Lazio, Sanabria in pole per l'attacco. Ma c'è concorrenza...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio oltre alla pista Pellegrini, anticipata in esclusiva dalla nostra redazione, riflette anche sul colpo in attacco. Il nome di Bonazzoli sembrerebbe irraggiungibile, soprattutto dopo le parole del d.s. della Salernitana De Sanctis, e per questo i fari della dirigenza biancoceleste sarebbero puntati su Sanabria del Torino. Il club granata sta trattando Shomurodov con la Roma, un eventuale arrivo dell'uzbeko aprirebbe le porte a una possibile partenza del paraguaino, ma la Lazio non sarebbe l'unica società interessata. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, anche lo Spezia sarebbe alla ricerca di un attaccante e le caratteristiche di Sanabria, dinamico, bravo nella profondità e nel riempire l'area di rigore, si sposerebbero a pieno con il gioco di Gotti. L'attaccante del Torino, però, non sarebbe l'unico nome sondato dai liguri che starebbero riflettendo anche sulla pista Barrow del Bologna e Kouame della Fiorentina.