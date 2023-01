Calciomercato Lazio, Sanabria sul futuro: “Vi dico cosa voglio”

Fonte: Tuttomercatoweb

Il Torino riesce a pareggiare quasi in extremis il match contro l'Empoli dopo essere stato sotto di due gol. Grande protagonista è stato Antonio Sanabria, autore della seconda rete a quattro anni di distanza esatti dalla sua prima rete in Serie A: "Qui ho fatto la mia prima partita con il Genoa, oggi peccato che il gol non sia servito per portare a casa i tre punti ma sono felice per la rete. Dovevamo fare qualcosa in più, eravamo sotto di due gol, abbiamo messo giocatori più offensivi e siamo riusciti a pareggiarla. Sono contento delle mie 200 presenze, spero di fare ancora di più. Il mio ultimo gol con la maglia del Torino? Io sono contento dove sono", le sue parole ai microfoni di DAZN.