Calciomercato Lazio | Sanderra sorride: in arrivo un altro colpo per la Primavera

Nelle ultime ore di mercato la Lazio non guarderà solo alla Prima Squadra, ma proverà a piazzare dei colpi anche per rinforzare la rosa a disposizione di mister Sanderra. Proprio in questi giorni la Primavera ha visto l'arrivo di Kone dal Sorrento, ala sinistra del 2004 destinata a favorire la salita in Prima Squadra di Sana Fernandes (ormai quasi in pianta stabile), ma non sarà l'unico arrivo. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Tuttomercatoweb.com, la dirigenza biancoceleste si sarebbe già accordata con il Locri, club di Serie D, per il terzino destro classe 2007 Rocco Di Venosa. Il giovane laterale fino a oggi ha totalizzato 16 presenze distribuite in 1.316 minuti e rappresenta un colpo per il presente, ma anche in prospettiva data la sua giovane età.