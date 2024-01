Calciomercato Lazio | Sarabia, parla l'allenatore: "Se non riusciamo a..."

La Lazio è a caccia di rinforzi, soprattutto in attacco. Attualmente è il reparto che più impensierisce il club, ma il tempo stringe e i giorni a disposizione sono sempre di meno. Tanti i profili considerati, alcuni sondati altri invece semplicemente monitorati e tra questi, c’è Pablo Sarabia. È impossibile pensare che in così poco tempo possa essere intavolata una trattativa per lo spagnolo e a togliere ogni dubbio in merito, ci ha pensato l’allenatore del Wolverhampton rispondendo alla domanda dei cronisti in conferenza stampa in vista del prossimo turno di campionato. Queste le parole di O'Neil: “Se non riusciamo ad aggiungere nessuno, non prevedo la partenza di molti altri. Le persone dovranno rimanere in squadra e fare numero per noi". Il club, come affermato dal tecnico stesso, ha problemi economici e per questo, dopo un incontro con il ds Hobbs per cercare di mettere a segno qualche colpo, ha affermato: “Non sono fattibili finanziariamente. Ora si stanno valutando altre opzioni”.

