Calciomercato Lazio | Sarri: "Attaccante? Situazione in divenire, dipende da..."

Il tecnico biancoceleste commenta le possibili operazioni in entrata per quello che riguarda il reparto avanzato con la società che...

CALCIOMERCATO LAZIO - Marcos Leonardo, Andre Silva, Amdouni, Pinamonti e Dovbyk sono alcuni dei nomi accostati alla Lazio in queste settimane. I biancocelesti sono alla ricerca di una punta da affiancare a Ciro Immobile per permettere a Maurizio Sarri maggiori rotazioni. Il tecnico ha parlato a Sportitalia commentando i tanti profili accostati e quale sarebbe quello giusto per la sua Lazio. Il mister biancoceleste ha detto: “Attaccante? Dipende dalle situazioni che sono in divenire. Se noi abbiamo la necessità di tenere sempre Felipe da attaccante esterno è chiaro che deve arrivare un giocatore più pronto. Se noi abbiamo attaccanti esterni in buon numero, è chiaro che possiamo prendere anche un giovane da tirare su e nel frattempo si può utilizzare qualche volta Felipe anche da attaccante centrale, cosa che tra l’altro ha fatto anche bene durante questa stagione. Queste situazioni vanno viste sempre nel complesso della rosa che ti sta venendo fuori”.

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI SARRI