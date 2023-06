Calciomercato Lazio | Sarri e il Made in Serie A: la strategia del tecnico

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Domenico Berardi, Davide Frattesi, Piotr Zielinski, Arek Milik, Emerson Palmieri, Emil Audero, Fabiano Parisi, Gabriele Guarino, Jacopo Fazzini, Lucas Torrerira, Nicolò Rovella, Jerdy Schouten, Giovanni Simeone, Ruben Loftus-Cheek, Callum Hudson-Odoi. Dei 15 nomi fatti da Sarri alla società, ben 13 giocano o hanno giocato in un club di Serie A. Solo i due inglesi del Chelsea non fanno parte di questa categoria, ma il Comandante li conosce molto bene. Come riporta Il Messaggero, cinque tra questi quindici sono già stati allenati dal tecnico toscano d'adozione in passato. Il mister punta sul Made in Serie A e sui colpi sicuri. Alla società il compito di accontentarlo.

Idee esotiche

Non solo certezze e garanzie. In queste settimane sono stati accostati alla Lazio anche nomi un po' più particolari che intrigano molto l'ambiente biancoceleste, ma di cui Sarri è meno certo. Per l'attacco Rafa Silva, Gimenez e il baby Marcos Leonardo, per l'esterno invece Karlsson dell'AZ. A centrocampo Gedson Fernandes e Pape Diop, senegalese classe 2003 dello Zulte Waregem.