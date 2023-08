Calciomercato Lazio | Sarri non schiera Maximiano: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

Si sta disputando in in questi minuti l'amichevole tra Lazio e Latina al Francioni. Un curioso indizio di mercato però arriva direttamente dalla scelta di Maurizio Sarri. Nell'indicare il cambio, a sostituire in porta Ivan Provedel non è stato Maximiano, bensì Adamonis. La scelta ha lasciato qualche perplessità, molto probabile che la trattativa con l'Almeria, club interessato al biancoceleste, sia ancora in piedi e che quest'ultimo sia ad un passo dal trasferimento. Non solo, anche lo stesso Adamonis potrebbe abbandonare la Capitale, vista la volontà di Maurizio Sarri di indicare come terzo Furlanetto.