Calciomercato Lazio | Sarri su Milinkovic: "Giocatore straordinario, ma..."

Maurizio Sarri parla in esclusiva ai microfoni di Sportitalia e, inevitabilmente, ha commentato anche della situazione di Sergej Milinkovic Savic. Il contratto del centrocampista serbo scadrà il 30 giugno 2024 e il suo futuro resta un rebus. Rinnovo o cessione, il calciatore sembra essere davanti a un bivio anche se esiste l'ipotesi che il numero 21 rimanga in biancoceleste rimandando la sua decisione. Maurizio Sarri ha commentato la questione e ha spiegato: “Milinkovic problema o risorsa? È un problema per la società, è chiaro che per me potrebbe essere una risorsa. Dipende tutto da quanto il ragazzo è coinvolto dalla situazione. Un Milinkovic con la testa libera è un giocatore di livello straordinario. È un giocatore che con noi tra gol e assist in due stagioni ha creato una quarantina di situazioni. Quindi si sta parlando di un giocatore straordinario che ora ha una vicenda contrattuale che non so a che conseguenze possa portare. È un problema societario, è una risorsa tecnica, però poi lì si va in una scelta che è puramente societaria”.

