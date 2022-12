Calciomercato Lazio, se parte Luis Alberto tutto su un giocatore

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA / CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato in entrata della Lazio dipende ancora da quello in uscita. Luis Alberto è sempre in bilico tra permanenza e addio. Per lo spagnolo si è fatto di nuovo sotto il Siviglia che ha rotto con Isco. Il club capitolino vorrebbe una cessione definitiva per fare cassa e puntare al sostituto già individuato: Ivan Ilic. Anche il Verona vuole una cessione a titolo definitivo, nessun. prestito. A causa dell’indice di liquidità, la Lazio deve fare per forza un’operazione analoga per l’uscita di Luis Alberto. L’indice è infatti in negativo, sia pur di poco, e in una tale situazione la società non può operare sul mercato. Può farlo solo in caso di qualche cessione. Ma l'operazione in entrata deve essere speculare, non può prevedere una cifra superiore a quella della partenza del Mago. Se dovesse partire il 10 c'è un'unica soluzione, nessuna alternativa. Sarri e la Lazio hanno scelto Ilic. E' lui il profilo ideale per la mediana.