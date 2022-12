Calciomercato Lazio, Sergio consiglia: "Tra Parisi e Pellegrini prenderei..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radiosei, l'ex terzino della Lazio Raffaele Sergio, si è espresso sul mercato della Lazio, in particolar modo sul dualismo tra Fabiano Parisi e Luca Pellegrini, entrambi nel mirino della società:

"Idea Pellegrini? Luca è un giocatore giovane, mi piace. Ha quasi sette anni in squadre importanti. Con Sarri potrebbe fare il salto di qualità. Sono anche dell’idea che sul mercato si debba andare alla ricerca di questi giocatori con un occhio al portafoglio e alla qualità, magari con giocatori da rivalutare. Il terzino di Sarri è un calciatore che sa difendere. Lazzari è l’esempio. Lui con il tecnico toscano è cresciuto parecchio. Se Sarri ha chiesto Pellegrini vuol dire che è il calciatore giusto per la Lazio. Fra Parisi e Pellegrini? Si somigliano molto a livello tecnico, però Pellegrini per qualità-prezzo credo sia migliore…".