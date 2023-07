Calciomercato Lazio | Sfuma Boloca: visite mediche fissate con un club di A

Fonte: Sky Sport

Daniel Boloca non sarà un nuovo giocatore della Lazio. Nei mesi scorsi il centrocampista è stato accostato ai biancocelesti, ma ha deciso di andare in un altro club. Dopo aver raggiunto la promozione con il Frosinone approderà in Serie A, ma non lo farà con i ciociari: come anticipato da Sky Sport il classe 1998 ha scelto il Sassuolo e domani svolgerà le visite mediche con gli emiliani prima di firmare il contratto e ufficializzare il trasferimento.