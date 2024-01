Calciomercato Lazio | Sfuma un obiettivo per l'attacco: ha scelto la Serie B

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - L'esterno d'attacco come obiettivo per il mercato della Lazio. Tra i tanti nomi accostati ai biancocelesti anche il profilo di Gabriel Strefezza. Nei giorni scorsi, insieme alla Fiorentina, la Lazio avrebbe chiesto informazioni al Lecce, vista la volontà dell'attaccante, di lasciare il club salentino. Nella stessa giornata però si era inserito anche il Como, club di Serie B, che aveva avviato i contatti, per attivare una trattativa e aggiudicarsi il giocatore. Come riporta Gianluca Di Marzio, l'operazione si sarebbe sbloccata nel giro di poco. Strefezza è atteso lunedì per le visite mediche e non partirà dunque per la trasferta di Genova.