Calciomercato Lazio | Si lavora sulle uscite: tutti i calciatori da piazzare

CALCIOMERCATO LAZIO - Poco più di 24 ore alla fine del calciomercato e la Lazio è al lavoro per sfoltire la rosa e trovare una sistemazione ai calciatori fuori dal progetto o ai giovani che devono fare esperienza. Fabiani è arrivato a Milano e in questi due giorni affonda per chiudere alcuni affari. Momo Fares è il primo della lista e per lui non sono mancati i sondaggi in questi giorni. Oltre al Girona, c'è il Parma che si è mosso concretamente per l'algerino. Altro nome in uscita è quello di Dimitrije Kamenović che è alla ricerca di una nuova avventura dopo il prestito allo Sparta Praga. Toma Basic ha rifiutato qualsiasi destinazione, sicuro di potersi giocare il posto, ma l'arrivo di Guendouzi potrebbe far cambiare idea al croato che un po' a sorpresa potrebbe accettare qualche proposta last minute.

Calciomercato Lazio, capitolo giovani: la scelta della società

La società biancoceleste vuole far fare anche esperienza ai giovani tesserati. Alessio Furlanetto dovrebbe lasciare il ruolo di terzo a Christos Mandas e accasarsi alla Pro Vercelli. Diego Gonzalez, invece, ha diverse offerte sul piatto e potrebbe fare un'esperienza tra i grandi dopo i mesi in Primavera. Sono in cerca di sistemazione anche Andre Anderson e Cristiano Lombardi, rientrati dai rispettivi prestiti, ma fuori dal progetto del club.