Calciomercato Lazio | Sirene arabe per Cuadrado: presentata l'offerta

Novità sul futuro di Juan Cuadrado. Il colombiano, svincolato dopo la lunga esperienza alla Juventus, è molto richiesto, tanto per cambiare, in Arabia Saudita. L'Al Shabab, infatti, ha offerto un contratto biennale a 8 milioni di euro a stagione, ma c'è ancora una distanza importante tra l'offerta del club saudita e la richiesta del giocatore che è di almeno 15 milioni. a riportare la notizia è Gianluca Di Marzio. L'esterno ex Lecce e Fiorentina, accostato anche alla Lazio di Sarri nelle scorse settimane, rifletterà in queste ore. In ballo c'è una delle ultime avventure della sua carriera.