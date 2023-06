Calciomercato Lazio | Situazione Dia: perla in vetrina e quella clausola...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Salernitana ascolta offerte per i suoi gioielli. Il club granata cerca di monetizzare per affrontare al meglio il mercato in entrata. Mazzocchi e Dia i più richiesti. Il terzino piace molto al Milan che lo ha individuato come la riserva perfetta di Theo Hernandez. L’attaccante senegalese, invece, è seguito con grande attenzione da tantissimi club. In Italia Fiorentina, Napoli, Lazio e Roma, all'estero West Ham, Everton e Burnley. Entro il 20 luglio, il senegalese ex Villarreal potrebbe liberarsi facendo valere la clausola rescissoria, che prevede il pagamento di 25 milioni. In questo momento, la Fiorentina è quella che si è fatta avanti con maggiore insistenza, inserendo Cabral come contropartita in una possibile operazione.