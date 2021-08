Calciomercato Lazio, sondaggio in casa del Bologna per Skov Olsen

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, LAVORI TECNICO-TATTICI: CORREA IN GRUPPO, NESTA OSSERVA Puntualissima la Lazio nel pomeriggio. Alle 17.45 in punto la squadra entra in campo, dove mister Maurizio Sarri intrattiene un breve discorso introduttivo al gruppo. Presenti sia il Tucu Correa (sempre al centro delle voci di calciomercato) che Luis Alberto (aveva saltato... Puntualissima la Lazio nel pomeriggio. Alle 17.45 in punto la squadra entra in campo, dove mister Maurizio Sarri intrattiene un breve discorso introduttivo al gruppo. Presenti sia il Tucu Correa (sempre al centro delle voci di calciomercato) che Luis Alberto (aveva saltato... WEBTV LAZIO, LA UEFA TIENE D'OCCHIO LUKA ROMERO PER LA PROSSIMA STAGIONE - FOTO Ha solo sedici anni. Luka Romero è uno dei volti nuovi della Lazio e ha già fatto vedere in parte di che pasta è fatto in questo primo mese di ritiro. Ha incantano con alcune giocate nel ritiro di Auronzo di Cadore e si è messo in mostra in barba... Ha solo sedici anni. Luka Romero è uno dei volti nuovi della Lazio e ha già fatto vedere in parte di che pasta è fatto in questo primo mese di ritiro. Ha incantano con alcune giocate nel ritiro di Auronzo di Cadore e si è messo in mostra in barba... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO, IL CHELSEA INSISTE PER LUKAKU: CORREA E ZAPATA PER IL DOPO ROMELU? Il Chelsea spinge per riportare Romelu Lukaku in Premier, l'Inter pensa alla sostituzione del belga con due attaccanti del nostro campionato... Il Chelsea spinge per riportare Romelu Lukaku in Premier, l'Inter pensa alla sostituzione del belga con due attaccanti del nostro campionato...