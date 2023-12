Calciomercato Lazio | Sondaggio per Pepe come mediano, ma in quel ruolo...

Fonte: Tuttomercatoweb.com

La Lazio sembra già guardare al mercato di gennaio. Manca sempre meno all'apertura della sessione di calciomercato invernale, e iniziano già a uscire fuori i primi nomi. Come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, i biancocelesti sembrerebbero aver fatto un sondaggio per Pepe, mediano brasiliano del Gremio. In patria è considerato l'erede naturale di Lucas Leiva, che ha fatto le fortune della Lazio di Inzaghi e del primo anno di Sarri. La sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro, e il suo contratto è in scadenza nel 2025. Il club di Porto Alegre, dal canto suo, ha confermato l'interesse dei capitolini. Nonostante ciò, i biancocelesti in quel ruolo hanno già fatto un investimento importante in estate, con l'acquisto di Nicolò Rovella. In più, c'è anche la presenza di Danilo Cataldi e, all'occorenza, di Matias Vecino. Difficile che venga fatto un nuovo innesto in cabina di regia.