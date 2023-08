Calciomercato Lazio | Sow ancora in bilico, sfuma un obiettivo

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Un mese esatto alla chiusura del calciomercato e la Lazio è ancora a caccia del doppio colpo a centrocampo. Sarri ha chiesto un mediano e un sostituto di Milinkoivc. Il tempo stringe e le soluzioni sono sempre meno. Resta in fase di stallo Sow. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, l'Eintracht spinge per la cessione al club biancoceleste, ma il calciatore non è ancora convinto tentato dal Siviglia. Tra Lazio e Francoforte c'è un'intesa di massima che però non durerà all'infinito. Come riporta il Corriere dello Sport, invece, è sfumato l'obiettivo Zakharyan. Sono stati interrotti i contatti con il gioiello classe 2003 della DInamo Mosca considerato non ancora pronto per fare la differenza in Serie A e in Champions League.