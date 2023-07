Calciomercato Lazio | Sow e lo strano affare sfumato con il Crystal Palace

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio mette a segno un secondo innesto per questa sessione di mercato, grazie all'affare concluso con l'Eintracht Francoforte per Djibril Sow. Come riportato in esclusiva dalla nostra redazione, il centrocampista si trasferirà a titolo definitivo per 16 milioni di euro e firmerà un quinquennale da 2 milioni di euro più bonus. Oggi infatti è il giorno della definizione dell'affare, nei prossimi giorni ci saranno le visite mediche e le firme. Prima del suo approdo nella Capitale, c'è un fatto molto curioso che vede il giocatore, prima che arrivasse alla Lazio. Come riporta Frankfurter Rundschau, l'ex allenatore austriaco, Adi Hütter, avrebbe dovuto trasferirsi al Crystal Palace quest'estate prima che l'eccezionale prestazione di Roy Hodgson a fine stagione mettesse fine ai piani. Il quotidiano spiega che il tecnico, in procinto di passare al Monaco, aveva gli occhi puntati sulla Premier League, che da tempo è il suo grande sogno. E Djibril Sow cosa c'entra in tutto ciò? L'affare con il Crystal Palace sembrava tutto delineato, e aveva intenzione di "passare il testimone" a Hütter una volta terminata la stagione. Infatti, il club aveva anche pianificato il trasferimento, con Hütter che intendeva portare con sé il centrocampista dell'Eintracht Francoforte, Djibril Sow. Tuttavia, il piano si è concluso in UN nulla di fatto, quando Hodgson ha fatto un impressionante ritorno al suo ex club, prendendo 18 punti in dieci partite e portando il Crystal Palace all'11° posto in classifica, lontano dalla zona retrocessione. Duro colpo per Hütter, meno per Sow, che avrà modo di misurarsi in una nuova realtà: la Capitale lo aspetta.