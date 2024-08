Calciomercato Lazio | Spunta anche il Napoli su Arthur: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Nelle scorse ore, nel frattempo che la situazione legata a Folorunsho venga delineata, per il centrocampo della Lazio era spuntato anche il nome di Arthur, offerto ai biancocelesti. Come riporta Gianluca Di Marzio però, anche il Napoli, dopo aver ufficializzato l'arrivo di Romelu Lukaku, sta pensando a un possibile rinforzo a centrocampo come alternativa a Lobotka, e il nome uscito nelle ultime ore è proprio quello di Arthur.

Il club di De Laurentiis ha fatto un primo sondaggio per Arthur. Il centrocampista brasiliano, dopo la stagione alla Fiorentina in prestito, è tornato alla Juve, senza però mai fare parte del progetto tecnico di Thiago Motta. Sono stati avviati i primi contatti anche con la Juventus: si sta cercando la quadra per lo stipendio.