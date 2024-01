Calciomercato Lazio, spunta Karazor: tutti i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Una voce di mercato arriva da Sky Sport Repubblica Ceca: Lazio e West Ham hanno mostrato un certo interesse per Atakan Karazor, tedesco classe ’96 (con passaporto turco) dello Stoccarda. Difensore centrale (in una linea a 3) e mediano fisico e potente. Contratto in scadenza a giugno 2026. Nell’estate del 2022 è balzato alle cronache per essere stato arrestato dalla polizia spagnola a Ibiza con l’accusa di stupro. Rilasciato oltre un mese dopo su cauzione, gioca da titolare con continuità. Quest’anno 18 presenze in Bundesliga (2 assist) e 3 nella Coppa Nazionale. Non vorrebbe andarsene dallo Stoccarda. Difficile poi pensare che sia un profilo buono per la Lazio in questa sessione di mercato. Forse a giugno, chissà. Al momento è solo una voce di mercato che non trova risconti. Karazor è l’ennesimo nome scritto nella lista mercato.