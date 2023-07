Calciomercato Lazio | Spunta un altro profilo per il centrocampo: di chi si tratta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In giorni caldissimi in casa Lazio spunta un altro profilo per il centrocampo. A rivelarlo è stato Alfredo Pedullà nel corso della puntata odierna di Sportitalia. Si tratterebbe di Fausto Vera, argentino classe 2000 attualmente in forza al Corinthians, a cui è legato da un contratto che scadrà nel 2026. Trattato in precedenza anche dal Torino, il giocatore ha catalizzato su di sé le attenzioni degli addetti ai lavori, che lo giudicano un grande talento. La valutazione, al momento, si aggira intorno ai 12 milioni di euro.

