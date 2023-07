Calciomercato Lazio | Spunta un esterno brasiliano: sfida con due big italiane

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo nome per l'attacco della Lazio. Spunta il profilo di Tetê, esterno offensivo classe 2000 di proprietà dello Shakhtar Donetsk, ma con il contratto in scadenza a dicembre 2023. Lo scorso anno, in prestito prima al Lione e poi al Leicester, il brasiliano ha totalizzato 33 presenze totali in stagione condite da 7 gol e 5 assist. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma il giocatore potrebbe liberarsi gratis sfruttando la proroga della legge della Fifa che consente ai calciatori stranieri tesserati in Ucraina di svincolarsi. Tetê occasione a parametro zero per la Lazio. A riportare la notizia è Il Corriere del Mezzogiorno che aggiunge come ci sia da battere la concorrenza di altre due squadre italiane: la Fiorentina e il Napoli.

L'intreccio con Lozano

Sulla lista dei partenti in casa Napoli c'è Hirving Lozano, in scadenza di contratto a giugno 2024. De Laurentiis lo ha posto davanti a un bivio: o il rinnovo con gli azzurri con cifre al ribasso o la cessione immediata. Sul messicano c'è l'interesse del Los Angeles FC che però non ha ancora presentato nessuna offerta ufficiale. La dirigenza partenopa inizia a guardarsi intorno e a valutare i possibili sostituti: nella lista c'è l'ex obiettivo della Lazio Orsolini, ma anche Tetê e Zhegrova, classe '99 del Lille.