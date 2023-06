Calciomercato Lazio | Spunta un gioiellino del Mondiale Under 20: le ultime

Oltre a Marcos Leonardo, in Spagna sono sicuri che i biancocelesti siano sulle tracce anche di un centrocampista dell'Uruguay...

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Mondiale Under20 ha visto trionfare l'Uruguay che ha sconfitto nella finalissima l'Italia. Tanti i calciatori che si sono messi in luce nella manifestazione e tra questi c'è anche Marcos Leonardo, accostato a più riprese alla Lazio. In Spagna sono certi che non sia il solo visto che inseriscono i biancocelesti anche nella corsa a Fabricio Díaz. Il centrocampista ha 20 anni e si è appena laureato campione con l'Uruguay. Secondo Mundo Deportivo è uno dei giovani finiti da tempo nel radar del Barcellona. Il suo agente, infatti, è stato lo scorso maggio presso gli uffici della Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí incontrando i membri della dirigenza sportiva per conoscere in prima persona le intenzioni del club. I blaugrana attraversano un periodo di crisi economica e il fatto di essersi messo in luce in Argentina nella competizione potrebbe un po' cambiare le carte in tavola.

Calciomercato Lazio | Fabricio Diaz, squadre interessate e cifra richiesta

Il Liverpool Montevideo, proprietaria del cartellino del calciatore, chiede attualmente 8 milioni per privarsi del calciatore. Sulle tracce di Diaz cè anche il tandem Braga e PSG. I portoghesi potrebbero prenderlo ora per farlo crescere e girarlo successivamente ai transalpini. Attenzione perché sulle sue tracce, sempre secondo Mundo Deportivo, ci sarebbero anche Villarreal, Flamengo, River Plate, Inter e, appunto, la Lazio. Consapevole che il suo lavoro ha portato le squadre europee a interessarsi a lui, Fabricio Díaz non ha fretta di decidere il suo futuro. Questo potrebbe favorire il Barça , dal momento che avrebbe un margine per poter fare i conti e fare forza sulla eventuale voglia del calciatore di sposare il club che per primo lo ha contattato.