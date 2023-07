Calciomercato Lazio | Stramaccioni: "Sarri ha bisogno di questo. Se cambia..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La prossima stagione sarà molto impegnativa per la Lazio, tante sono le aspettative dopo la qualificazione in Champions e il secondo posto in classifica conquistato nel corso dell’annata che si è conclusa. Il mercato è il momento della verità, sarà fondamentale per capire che percorso intenderà intraprendere il club. In merito, ai microfoni di Dazn, si è espresso Andrea Stramaccioni: “Se Sarri avrà bisogno di acquisti di livello? Assolutamente. L’anno scorso è capitato che non avesse il cambio neanche all’interno della singola partita. E poi non sono d’accordo con chi pensa che Sarri giochi sempre con i soliti 13-14: se cambia poco o nulla, vuol dire che gli altri non sono all’altezza. Al Chelsea cambiava poco? Non mi sembra, d’altronde aveva 16-17 giocatori di alto livello. Adesso servirebbero altri 3-4 titolari”.

