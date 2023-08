Calciomercato Lazio | Suggestione Lloris: nel 2007 fu a un passo dal vestire biancoceleste

Fonte: lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Difficilmente proseguirà il rapporto tra Luis Maximiano e la Lazio. Il portiere, arrivato dal Granada la scorsa estate, ha esplicitamente chiesto di partire per poter giocare titolare, con l'Almeria che sarebbe ben felice di tesserare l'estremo difensore spagnolo. Per la Lazio è d'obbligo guardarsi intorno e, dopo aver visto sfumare la pista Audero, andato all'Inter, dalle parti di Formello è emersa una nuova suggestione. Si tratta del francese Hugo Lloris, in rotta con il Tottenham che è disposto a liberarlo anche a costo zero. Proposto anche al Real Madrid, che ha appena perso Courtois per un brutto infortunio, il nome del portiere campione del mondo non è nuovo nel mondo biancoceleste. Come riporta il Corriere dello Sport, nel 2007, all'alba della carriera di Lloris, Caliendo, Sabatini e Lotito avrebbero ben volentieri portato il calciatore a Formello per rimpiazzare Peruzzi. Anche in quel caso la Lazio si apprestava a giocare la Champions, ma per Lloris alla fine non se ne fece nulla. In porta arrivò il giovanissimo Muslera, anche se, alla fine, il posto da titolare andò all'anziano Ballotta.